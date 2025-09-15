За ночь и утро 15 сентября в Битцевском и Филевском парках были обнаружены тела с ножевыми ранениями, пишет SHOT. По данным прокуратуры Москвы, подозреваемый в убийстве мужчины в Филевской парке задержан.

SHOT отмечает, что первое тело было найдено ночью в Филевском парке. Прокуратура отмечает, что во время конфликта на улице Большая Филевская 31-летний подозреваемый нанес удар ножом в шею своему оппоненту.

«Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан. Вину он признал», — отмечает ведомство.

Столичный СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным SHOT, второе тело женщины обнаружили в Битцевском парке утром 15 сентября. Сейчас на месте работают специалисты, рядом с телом был найден нож, добавил телеграм-канал.