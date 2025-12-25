Известный шеф-повар, ресторатор и ведущий кулинарных шоу на телевидении Константин Ивлев ликвидировал свою компанию «Шеф Фест». На это обратил внимание «Постньюс».

По данным Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), процесс ликвидации начался в начале 2025 года, а завершился 24 декабря. Компания занималась организацией гастрономических мероприятий, которые связаны с брендом телеведущего.

В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с «Шеф Фест» 664 тыс. рублей в пользу компании «Граффин-Эвент», которая помогала Ивлеву организовать кулинарный фестиваль «Да, Шеф!» в Екатеринбурге. Во время мероприятия в июле 2023 года шеф-повар вместе со студентами местного кулинарного техникума приготовил рулет из ветчины, который вошел в книгу рекордов России.

Согласно судебным документам, истец выполнил все условия договора с компанией Ивлева — организация и оформление мероприятия, привлечение партнеров, обработка заявок на участие. «Граффин-Эвент» также сообщила, что компания шефа оплатила услуги не полностью и подала иск на сумму долга.

Представители фирмы Ивлева в свою очередь заявили, что услуги были оказаны некачественно. В суде отметили, что замечания к работе истца возникли лишь после того, как он подал досудебное требование об оплате задолженности. В итоге суд постановил взыскать с ООО «Шеф Фест» 644 тыс. рублей задолженности по договору и неустойку в размере 19,9 тыс. рублей.

Параллельно в процессе ликвидации находится еще одна компания Ивлева — «Ивлев Групп», отмечает «Постньюс». Согласно данным на сайте Rusprofile, в 2024 году численность сотрудников компании сократилась с 14 человек до нуля.

Кроме того, в марте 2025 года сеть магазинов товаров для дома под брендом шефа IvlevChef Home BY Kitchen объявила о прекращении работы. «Коммерсантъ» писал, что вероятной причиной закрытия стало несоответствие позиционирования бренда тому, как его воспринимали покупатели. Опрошенные изданием эксперты отмечали, что Ivlev Group считала свою продукцию премиальной, однако потребители воспринимали ее «как демократичную».

