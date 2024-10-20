После появления информации о том, что сторонник «Исламского государства»* 27-летний выходец из Афганистана Насир Ахмад Таухеди был арестован ФБР в Оклахоме по подозрению в подготовке теракта на выборах президента США, американские спецслужбы резко усилили бдительность по поводу возможных планов ИГ* в день голосования. Об этом пишет Guardian.

«В последние недели усилились предупреждения о спонсируемых или инспирируемых ИГ* атаках на Западе. В заявлении по делу Таухеди генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил, что существует необходимость ­“бороться с постоянной угрозой, которую [ИГ*] и его сторонники представляют для национальной безопасности Америки”».

Глава внутренней разведывательной службы Великобритании МИ5 Кен МакКаллум заявил, что его агентство проделало «чертовски сложную работу» по взятию под контроль угроз со стороны возрождающейся террористической организации.

По словам экспертов, в чатах и ​​зашифрованных приложениях сторонники ИГ* в последнее время все активнее обсуждают предполагаемые атаки в западных странах и, в частности, в США. Наибольшую активность проявляют участники «ИГ-Хорасан»* — отделения «Исламского государства»* в Афганистане, боевики которого предположительно имели отношение к атаке на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Все для них — „крестоносцы“». Почему «ИГ-Хорасан»* считает Россию и США врагами

Арестованный в Оклахоме Таухеди рассказал, что они с сообщником собирались стать террористами-смертниками и открыть огонь по толпе в день голосования на выборах президента США. Он также сообщил, что план атаки составлял боевик «ИГ-Хорасан»*.

Старший аналитик по угрозам в специализирующейся на мониторинге террористической активности компании Tech Against Terrorism Лукас Уэббер утверждает, что в сентябре «ИГ-Хорасан»* распространило в соцсетях плакат, в котором США названы «первым номером в списке целей». На этом плакате изображен боевик с гранатой на фоне здания Капитолия, подпись под картинкой гласит: «Ты следующий».

«Это вызывает особую обеспокоенность, учитывая количество жертв атак этого подразделения на Россию и Иран. Соединенные Штаты остаются последним противником террористов в их коротком списке», — предупредил Уэббер.

По его словам, арест Таухеди является показателем «всплеска» активизации террористов-заговорщиков в США, подпитываемых ИГ*. Ранее на этой неделе мужчине из Мэриленда, пытавшемуся приобрести автомат Калашникова, предъявили обвинение в поддержке «Исламского государства»*.

Уэббер продолжает: «Это произошло после ареста [подозреваемого в связях с ИГ*] таджика в Коста-Рике — участника центральноазиатской террористической сети, действующей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Филадельфии». Эксперт также напомнил об аресте проживающего в Канаде гражданина Пакистана, который предположительно планировал нападение на еврейский центр в Нью-Йорке.

Guardian пишет, что «ИГ-Хорасан»* резко нарастило свои усилия по вербовке новых сторонников после нападения боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС на израильские территории 7 октября 2023 года. Эта активность, как говорится в статье, по большей части обращена на молодых афганцев, покинувших родную страну после ухода американских войск и возвращения талибов*. В пример издание приводит родственника Таухеди, который приехал в США после сдачи Кабула и впоследствии был обвинен в террористическом заговоре во Франции.

Директор по исследованиям исламабадского издания Khorasan Diary Риккардо Валле подтвердил, что боевики и сторонники ИГ* активизировались во всех соцсетях, от Facebook** и Instagram** до Telegram и менее известного зашифрованного чат-приложения Rocket.Chat. По словам эксперта, арест Таухеди в Оклахоме вызвал всплеск реакция со стороны последователей ИГ*, которые начали рассуждать о том, в каких странах эффективнее и проще совершать теракты.

Минувшим летом ЦРУ передало австрийским спецслужбам разведданные о подготовке терактов в Вене, в том числе на концертах мирового турне американской певицы Тейлор Свифт. В результате ее выступления было решено отменить. Венская полиция задержала нескольких подозреваемых в планировании нападений.

Аналогичным образом в марте 2024 года ЦРУ выражало опасения по поводу возможных террористических атак во время проведения Олимпийских игр в Париже. Американские СМИ даже писали, что церемония открытия Олимпиады может быть видоизменена из-за террористической угрозы, но по факту никаких изменений не последовало.

* Организация признана террористической в России и запрещена

** Деятельность Meta по реализации соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена