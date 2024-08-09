Киев преследовал как минимум три цели при атаке на Курскую область, но помешать их достижению могут не только российские военные, но и европейские чиновники, которые обеспокоены резким ростом цен на газ из-за риска повреждения газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Издание пишет, что украинские власти, атакуя Курскую область, ставили перед собой три «очевидные» цели. Первая заключалась в том, чтобы отвлечь российские вооруженные силы от наступления в Харьковской области, в Волчанске, где продолжаются бои.

Вторая цель, по мнению британских журналистов, — это посеять раздор внутри России. Киев пытается создать ощущение хаоса и опасности у жителей российских регионов, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны, говорится в материале.

Третья цель украинцев, по данным The Telegraph, заключается в захвате части российских территорий, чтобы в последствии их можно было обменять на земли в Харьковской области. По мнению авторов публикации, таким образом Киев может получить более выгодные условия на будущих переговорах с Москвой.

Однако журналисты издания сомневаются, что Украине удастся достигнуть своих целей, в том числе из-за давления европейских союзников, обеспокоенных ситуацией с ценами на газ. Дело в том, что на фоне слухов о возможном захвате украинской армией ГИС «Суджа», цены на газ в Европе за последние сутки достигли годового максимума.

Участники рынка опасаются, что газостроительная станция может быть повреждена, а именно эта ветка, проходящая через «Суджу» и Курскую область, а также Украину, является единственным маршрутом поставки российского газа в страны Европы.

Издание утверждает, что украинское наступление в Курской области продолжается и продвигается вперед почти на 350 км от границы, достигая Суджи, окраин Коренево и Малой Локни. Официальных источников, подтверждающих эти данные, нет.

В то же время издание The Washington Post сообщало, что целью наступления ВСУ на Курскую область может быть срыв всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления. Более того, издание также утверждало со ссылкой на анонимное заявление советника украинского президента Владимира Зеленского, что ГИС «Суджа» якобы уже взят под контроль украинских сил.

В России информация о захвате «Суджи» появилась в телеграм-канале «Рыбарь», созданном бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком.

8 августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью атаки ВСУ на Курскую область является улучшение позиций Киева на предполагаемых предстоящих переговорах. По его словам, это нападение призвано напугать россиян и ухудшить их отношение к президенту России Владимиру Путину.

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. Ближе к вечеру глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.