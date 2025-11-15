Президент США Дональд Трамп отменил пошлины на более чем 200 продовольственных товаров из-за недовольства американцев ростом цен. Об этом 15 ноября пишет Reuters. В список попали кофе, говядина, бананы, апельсиновый сок, ягоды асаи и другие продукты.

Как отмечает агентство, такое решение означает резкое изменение позиции Трампа, который долгое время настаивал на том, что введенные им пошлины «не способствуют росту инфляции».

«При администрации [бывшего президента США Джо] Байдена была инфляция, у нас ее нет», — говорил ранее Трамп в интервью с CBS.

На такую позицию американского лидера обращает внимание и The Guardian. Издание указывает, что в последние недели республиканец уделяет особое внимание вопросу доступности продуктов, настаивая на том, что любое повышение цен связано с политикой, которую проводили демократы, а не с введенными им штрафами.

При этом экономисты считают, что высокие цены на продукты питания напрямую связаны с пошлинами Трампа. Кроме того, по их словам, стоимость на товары в следующем году может возрасти.

По информации The Guardian, в октябре ежемесячные расходы большинства американцев увеличились на несколько сотен долларов. Согласно данным индекса потребительских цен, за год стоимость стейков в США увеличилась почти 17%, фарша — на 13%, бананов —на 7%, а помидоров — на 1%.

«[Отмена пошлин на ряд товаров] должна помочь потребителям, для которых утренняя чашка кофе, как мы надеемся, станет более доступной, а также американским производителям, которые используют многие из этих продуктов в своих цепочках поставок и производственных линия», — отметил президент ассоциации пищевой промышленности FMI Лесли Сарасина.

Главный демократ в комитете палаты представителей по финансовым вопросам Ричард Нил заявил, что администрация Трампа «тушит пожар, который они сами же и устроили, и заявляет об этом как о прогрессе».