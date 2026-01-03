Власти Турции выразили поддержку Венесуэле после атаки со стороны США. Соответствующее заявление сделал в социальной сети X главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Джемиль Эртем.

«Геноцидальные США, вместе с кровожадным Израилем на Ближнем Востоке, продолжают свою империалистическую жестокость, нападая на Венесуэлу. Мы поддерживаем венесуэльский народ и президента Мадуро! Эта жестокость не должна остаться безнаказанной», — написал он.

В пятницу, 2 января, агентство Anadolu сообщило, что Эрдоган договорился провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в начале следующей недели. По словам президента Турции, разговор должен будет состоятся днем 5 января.

Турецкий лидер отметил, что планирует обсудить со своим американским коллегой российско-украинский конфликт, а также ситуацию в Палестине.

После сообщений о нападении США, свою поддержку Венесуэле также выразил президент Колумбии Густаво Петро.

«Республика Колумбия вновь заявляет о своей убежденности в том, что мир, уважение международного права и защита жизни и человеческого достоинства должны преобладать над любыми формами вооруженного конфликта», — написал он в соцсети X.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель также выразил осуждение в адрес Вашингтона и назвал «преступными» действия США в Венесуэле, сравнив их с «государственным терроризмом».

«Родина или смерть, мы победим», — заявил он.

Министерство иностранных дел Ирана в свою очередь назвало атаку США «вопиющим нарушением национального суверенитета и территориальной целостности» Венесуэлы и выразило «решительное осуждение» американской администрации, сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска «успешно провели» масштабный удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с супругой.