Турецкая газета dikGazete призвала европейские страны прислушаться к предупреждениям президента России Владимира Путина, с которыми он выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По мнению издания, российский лидер четко указал на проблемы, с которыми сталкивается Европа из-за конфликта на Украине и внутренней политики своих элит.

В публикации отмечается, что, по словам Путина, Европа утрачивает свои ценности и экономическую устойчивость, а простые граждане расплачиваются за политические решения своих лидеров. Издание заявляет, что континент сталкивается с упадком уровня жизни и кризисом идентичности, в то время как руководство европейских стран сосредоточено на конфронтации с Москвой.

«Европейцам стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина. Ведь, как он подчеркнул, Европа увядает, теряя свои ценности», — пишет DikGazete.

Газета также утверждает, что многие европейцы уже ощущают последствия конфликта на Украине в виде снижения благосостояния. По словам автора статьи, послание Путина адресовано не только политикам, но и рядовым гражданам ЕС, которые должны осознать причины экономических и социальных трудностей.

Ранее, выступая на форуме «Валдай», Владимир Путин подчеркнул, что Европа рискует утратить свое значение, если продолжит терять ценностную основу и концентрироваться на милитаризации. По его мнению, ЕС может повторить опыт США, где под давлением общественных настроений происходили резкие политические перемены. Президент также предупредил, что Россия готова дать «очень убедительный ответ» в случае усиления военной угрозы со стороны Европы.