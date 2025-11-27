Европейская комиссия в 2026 году планирует проработать финансовую поддержку странам Балтии, экономика которых серьезно пострадала от санкций ЕС против России. План предоставления помощи курирует комиссар по регионам Раффаэле Фитто, его цель — перезапустить экономики Финляндии и ее балтийских соседей, сообщили Politico дипломаты и чиновники Еврокомиссии.

По региону особенно сильно ударило падение туризма и инвестиций, а также полный коллапс приграничной торговли с Россией. Эти проблемы станут центральной темой на саммите лидеров восточноевропейских стран, который пройдет 16 декабря в Хельсинки.

«Мы хотим, чтобы нашему региону — восточному флангу, включая Литву — уделялось особое внимание, потому что мы видим негативное влияние геополитической ситуации. Иногда сложно убедить инвесторов, что у нас есть все необходимые условия», — заявил министр по делам Европы Литвы Сигитас Миткус в интервью Politico.

С февраля 2022 года ЕС принял 19 пакетов санкций против Москвы, чтобы подорвать российскую военную экономику, финансирующую вторжение в Украину. Однако Финляндия, Эстония, Латвия и Литва сами понесли серьезные потери: общая ситуация отпугнула туристов и инвесторов, санкции задушили приграничную торговлю с Россией, а усугубила высокая инфляция после пандемии усугубила положение дел. Кроме того, падение цен на жилье затруднило бизнесу получение кредитов в банках под залог недвижимости.

По последним прогнозам Еврокомиссии, экономика Эстонии в 2025 году вырастет всего на 0,6% — значительно ниже среднего показателя по ЕС, но ее экономическая активность должна усилиться в 2026 и 2027 годах. Финляндия в 2025 году нарушила правила расходов Еврокомиссии из-за чрезмерных трат и экономического спада, вызванного геополитической ситуацией.

«Мы признаем сложную экономическую ситуацию, с которой столкнулась Финляндия, включая геополитическую обстановку и закрытие российской границы», — заявил во вторник комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

Однако возможности Фитто останутся ограниченными до утверждения нового семилетнего бюджета ЕС к 2028 году. «У меня такое ощущение, что это лишь идеи, которые можно реализовать в следующем бюджете», — поделился он.

Учитывая истощающиеся ресурсы в нынешнем бюджете, Литва требует, чтобы балтийские компании получили преференциальный доступ к новым программам финансирования ЕС с 2028 года, но этого пункта нет в июльском предложении Еврокомиссии по бюджету.

Представители прибалтийских стран изучают и другие варианты, включая смягчение правил государственной помощи, чтобы субсидировать испытывающие трудности компании, и получение гарантий от Европейского инвестиционного банка для инвесторов в регионе. Еврочиновники признают, что разрабатываемая стратегия поддержки привлечет внимание к проблемам, но вряд ли сразу мобилизует достаточно средств для решения проблем.

«Это создаст основу для того, чтобы в следующем бюджете можно было что-то сделать, например для производства дронов, но до 2028 года я не ожидаю никаких новых денег», — подытожил Фитто.