Пятно мазута площадью около 2,8 тысяч кв. м было обнаружено со стороны берега Керченского пролива в ходе осмотра кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба в Краснодарском крае.

«Его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом. В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что общая площадь акватории, обследованной после аварии танкеров «Волгонефть», составляет 1,7 тысяч кв. км, площадь очищенной акватории — 38,7 тысяч кв. м. В настоящий момент на месте разлива нефтепродуктов работает группировка из 27 аварийно-спасательных судов различного класса. В случае возникновения необходимости, в том числе — из-за погодных условий, также привлекаются дополнительные суда.

«Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата», — добавили в оперштабе.

Незадолго до этого, в штабе сообщили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера в районе поселка Тамань Темрюкского района.

«Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить», — говорилось в официальном сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону также заявили, что из-за усиления ветра и нагонной волны были обнаружены локальные участки выброса нефтепродукта протяженностью от Анапы до станицы Благовещенской, а также в районе поселков Волна и Веселовка. В сообщении ведомства говорится, что участки загрязнения составляют фракции до 0,1 кв.м.

«Силами МЧС России, представителями муниципалитетов, добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории более 147 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадку временного размещения отходов совершено 6494 рейса техники. Маломерными судами МЧС России и судами Морспасслужбы обследовано более 1678 кв. км акватории», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, рассказали в министерстве, в Анапе и Темрюкском районе были обнаружены 2794 птицы, «которые вымазались в мазуте».

«Пострадавших от нефтепродуктов пернатых доставляют в пункты, где им круглосуточно оказывают полный цикл помощи: от мойки и первичной обработки до стационарного лечения и отправки на реабилитацию», — заключили представители ведомства.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.