Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев, ставший известным после скандала с пьяной дракой в Санкт-Петербурге, покинул пост по собственному желанию. Информацию об этом RTVI подтвердили в пресс-службе главы региона.

На вопрос, с чем было связано решение Иноземцева, в пресс-службе ответили, что в ближайшее время будут даны все разъяснения.

Принадлежащее вологодскому правительству агентство «Вологда регион» пишет, что чиновник ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, губернатор Георгий Филимонов ее принял.

В конце октября «Фонтанка» и несколько телеграм-каналов сообщили, что Иноземцева задержали в Санкт-Петербурге по делу о пьяной драке в лобби-баре отеля на Биржевой линии. По предварительным данным, всего участников потасовки было трое. Чтобы их разнять, вызвали полицию и Росгвардию. Затем всех участников конфликта, включая Иноземцева, которые были в пьяном виде, доставили в отделение для составления протоколов о мелком хулиганстве.

После этого вологодского чиновника после оформления документов госпитализировали в Покровскую больницу с травмами, отмечала «Фонтанка».

Изначально Mash писал, что Иноземцев «в пять утра поспорил с другим постояльцем, а дальше все переросло в драку», уточнив, что чиновник подрался с 45-летним предпринимателем из Пскова. Baza уточняла, что инцидент произошел в дорогом петербургском отеле Palace Bridge Hotel, а вторым участником драки был псковский бизнесмен Александр Марский. Третьим задержанным оказался некий житель Санкт-Петербурга.

Ситуацию позднее прокомментировал Филимонов. По его словам, Иноземцев предупредил его, что поедет вместе с семьей в Петербург в частном порядке на соревнования своего ребенка. Губернатор тогда заявил, что его заместитель не участвовал в драке, а пытался разнять конфликт и вступился за человека, подвергшегося нападению. Филимонов даже передал «привет заказчикам провокационных действий», назвав произошедшее провокацией.

При этом видео с камер наблюдения показало неоднозначную картину: на записи видно, как Иноземцев сначала сидит за барной стойкой, затем оборачивается на драку позади себя и сам вступает в конфликт с одним из участников.

После заявлений Филимонова Mash заявил, что на самом деле Иноземцев лишь разнимал дерущихся. Эту версию также излагали и другие телеграм-каналы.

Иноземцев начинал карьеру в МВД в 1999 году и дослужился до звания полковника полиции. С 2012 года возглавлял администрацию Сергиева Посада, затем работал в центральном аппарате МВД до 2025 года. В правительстве Вологодской области он занимал пост первого заместителя губернатора всего с мая текущего года, отвечая в том числе за общественный порядок и борьбу с преступностью.