В Санкт-Петербурге после пьяной драки в ресторане задержали заместителя губернатора Вологодской области по безопасности Ивана Иноземцева. Об этом сообщают «Фонтанка», Baza и Mash.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в баре при отеле на Васильевском острове на Биржевой линии.

«Конфликт вспыхнул около пяти часов утра. Иноземцев познакомился в ресторане отеля с другим мужчиной. В ходе общения между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку. В ход пошли стулья», — пишет издание.

Разнимать участников потасовки прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. Один из задержанных, по предварительным данным, гендиректор компании, которая занимается торговлей электронным оборудованием, уточняет «Фонтанка».

Иноземцев и двое других находились в состоянии алкогольного опьянения, в отделе на них составили протокол по статье о мелком хулиганстве, утверждается в статье. Позднее замглавы Вологодской области доставили в Покровскую больницу на Васильевском острове.

По информации «Фонтанки», вологодский губернатор Георгий Филимонов, который проводит в регионе антиалкогольную кампанию, «в курсе ситуации и дал своим подчиненным задание разобраться в ней».

Иноземцев, как указано на сайте вологодского правительства, многодетный отец. Также он является специалистом по разработке систем многоуровневой безопасности.

С 1999 года служил в Министерстве внутренних дел в подразделениях, отвечающих за охрану общественного порядка. Имеет звание полковника полиции. В период с 2016 по 2025 год работал в центральном аппарате МВД. В 2025 году Иноземцев завершил службу в должности заместителя начальника управления по обеспечению безопасности лиц, находящихся под государственной защитой.

Mash пишет, что вице-губернатор Вологодской области устроил драку в гостинице после того, как «в пять утра он поспорил с другим постояльцем и начал доказывать свою правоту кулаками».

Об этом также сообщает Baza.

«Поводом для доставления в отдел полиции стала драка с посетителем в отеле на Васильевском острове. На обоих составили протокол о мелком хулиганстве», — отмечается в посте.

По данным телеграм-канала, чиновник находится в больнице, где «его осматривают врачи».

Baza также сообщает, что одним из участников драки был 45-летний бизнесмен из Пскова Александр Марский, а потасовка произошла в стенах премиального петербургского отеля Palace Bridge Hotel.

Ситуацию позднее прокомментировал и глава Вологодской области Георгий Филимонов. Он подтвердил, что «по поводу Петербурга» ему доложили.

«Пока информации мало. Вникну, разберусь взвешенно, с холодным рассудком и предпримем дальнейшие требующиеся шаги. Буду держать в курсе», — сообщил губернатор.