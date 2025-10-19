Задержанный в Санкт-Петербурге после пьяной драки в баре отеля вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев на самом деле был не участником потасовки, а разнимал дерущихся. Об этом сообщил вологодский губернатор Георгий Филимонов.

«Уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация», — сообщил он.

Филимонов заявил, что, по словам очевидцев, вице-губернатор «вступился за человека, который подвергся нападению».

Губернатор также допустил, что инцидент с его заместителем мог быть чьей-то провокацией.

«В случае, если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее. Сила в правде. С нами Бог, а если Бог с нами, то кто против?» — отметил он.

Ранее Филимонов сообщил, что Иноземцев сообщил ему о планах поехать в Санкт-Петербург с женой и дочерью на соревнования ребенка. Губернатор подчеркнул, что это была частная поездка, то есть чиновник «не был при исполнении».

Ранее о задержании вице-губернатора Вологодской области после драки в ресторане сообщала «Фонтанка». По данным издания, инцидент произошел в баре при отеле на Васильевском острове на Биржевой линии, а всего участников было трое, которых якобы доставили в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения и составили протокол о мелком хулиганстве.

Изначально Mash писал, что Иноземцев «в пять утра поспорил с другим постояльцем, а дальше все переросло в драку», уточнив, что чиновник подрался с 45-летним предпринимателем из Пскова. Позднее телеграм-канал заявил, что на самом деле Иноземцев лишь разнимал дерущихся. Такую же версию событий излагали телеграм-каналы «МИГ России» и Readovka.

Телеграм-канал Baza сообщал, что замглавы Вологодской области подрался с 45-летним бизнесменом из Пскова Александром Марским в дорогом петербургском отеле Palace Bridge Hotel, оба при этом были пьяные. Задерживать их приехали сотрудники Росгвардии и полиции. Третьим задержанным оказался некий житель Петербурга.

Впоследствии Baza сообщила, что Иноземцев вмешался в драку между двумя посетителями. Всем троим вменили мелкое хулиганство и выявили признаки опьянения, отмечалось в посте.