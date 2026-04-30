Житель Краснодарского края Александр Малиновский, задушивший 11-летнюю девочку, ранее патрулировал улицы в составе добровольной дружины и работал по линии патриотического воспитания подростков, пишет «КП-Кубань». Новость о задержании мужчины шокировала его бывших коллег.

«У меня в голове не укладывается вся эта информация. Он работал с ребятами, а потом пошел на такое», — рассказала изданию Мария, которая в прошлом пересекалась с ним по работе.

Около пяти лет назад Малиновский возглавлял Темрюкское отделение Союза казачьей молодежи Кубани, пока не перешел на должность в другой сфере с более высоким заработком.

В Союзе уточнили, что мужчина был главой районного отделения с ноября 2019 по май 2021 года. После ухода он не участвовал в деятельности казачества и с тех пор никак не связан с ним, открестились от него в организации.

Известно, что четыре года назад Малиновский завел семью и выкладывал в соцсетях множество снимков с женой. Судя по этим фото, они активно путешествовали. Среди его подписок выделяются паблики, посвященные манге и аниме. В этом стиле он сам создавал автопортреты.

SHOT ранее сообщил, что задержанный имеет образование педагога-психолога.

По версии следствия, 31-летний мужчина встретил девочку на улице поселка Стрелка 24 апреля, усадил в свою машину и повез в соседний хутор Белый. По дороге он задушил школьницу и позже спрятал тело возле водоема. Мотивы его поступка не называются. На допросе он признал свою вину.

По обвинению в сопряженном с похищением убийстве малолетней, находившейся в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) мужчине может грозить лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.