В Краснодарском крае после четырех дней поисков нашли погибшей 11-летнюю девочку, которая после школы сказала семье, что будет гулять с подругами, и не вернулась домой. Об этом сообщили РИА Новости в спасательном отряде «Лиза Алерт». По подозрению в убийстве ребенка задержан 31-летний местный житель, он признал вину, отчитался Следственный комитет региона.

Девочка пропала в поселке Стрелка Темрюкского района во второй половине дня 24 апреля.

«Поиск продолжался четверо суток и не останавливался ни на минуту. 28 апреля девочка была найдена погибшей», — сказали в пресс-службе кубанского отряда «Лиза Алерт».

Как пишет «Блокнот Краснодар», когда на второй день к поискам подключились кинологи, служебная собака взяла след, который привел к перекрестку и указал в сторону лесного массива. Затем след оборвался.

По версии следствия, мужчина встретил девочку на одной из улиц поселка, усадил в свою машину и отвез в сторону хутора Белого в 6,5 км к югу. Во время поездки он задушил школьницу и вывез тело за пределы хутора. Там он спрятал его в зоне водоема, после чего скрылся с территории Темрюкского района.

Мужчину удалось установить и задержать в результате совместной работы следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска полиции. Ему предъявили обвинение в сопряженном с похищением убийстве малолетней, находившейся в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

На видеозаписи задержанный признал вину и утвердительно ответил на вопрос, раскаивается ли он в содеянном. Его показания были проверены на месте в ходе следственного эксперимента, в том числе он показал на манекене, помещенном на заднее сиденье машины, как задушил девочку. Следствие будет просить суд заключить мужчину под стражу.

Как выяснил SHOT, убийцей оказался сотрудник салона сотовой связи в Темрюке, по образованию педагог-психолог Александр Малиновский. Он несколько лет работал с детьми в Союзе казачьей молодежи Темрюкского района в должности младшего урядника, в частности, водил их в храмы, на экскурсии и театральные представления.