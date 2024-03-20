Сохранившиеся мозги древних людей — не такая уж редкость. К такому выводу пришли британские специалисты, насчитав в различных источниках свыше 4 тыс. таких находок, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B. В нем упомянуты и древние мозги, найденные в Подмосковье, которые однако таковым не являются.

Среди археологов распространено представление о том, что ткани мозга, сохранившиеся в останках древних людей — чрезвычайно редкое явление, встречающееся, например, в тех случаях, когда ткани подвергались специальному воздействию, например — бальзамированию или заморозке. Однако исследование, проведенное под руководством Александры Мортон-Гейворд из Оксфордского университета, опровергает это заблуждение.

В работе авторы собрали и проанализировали сведения о свыше 4 тыс. случаев обнаружения сохранных тканей мозга в человеческих останках на всех континентах за исключением Антарктики.

Многие из этих находок имели возраст до 12 тыс. лет, и были описаны в источниках, на разных языках еще в середине 17 века. Поиск в подобных источниках и опрос историков в разных странах показал, что обнаружение сохранных тканей человеческого мозга в действительности случается довольно часто — например, на дне шведского озера, существовавшего в каменном веке, в глубине иранской соляной шахты (возраст 2500 лет) или на вершине вулкана в Андах (времен империи инков).

Среди подобных сморщенных, обесцвеченных временем тканей встречались как мозги египетских и корейских правителей, британских и датских монахов, так и исследователей Арктики и жертв различных войн. «Эта подборка древних мозгов подчеркивает все многообразие условий, в которых они могут сохраняться — от арктических широт до засушливых пустынь», — считает соавтор работы Эрин Саупе.

Для каждой находки из собранной базы данных ученые провели описание климата в соответствующую эпоху, чтобы понять, какие обстоятельства способствовали сохранению тканей в том или ином состоянии — засушивание, заморозка, омыление (гидролитическое расщепление жира) или торфяное дубление, часто наблюдающееся в болотах.

Свыше 1300 выявленных образцов представляли собой мозговую ткань, сохранившуюся без других органов. Такие находки оказались самыми древними, датированными поздней ледниковой эпохой, механизм, позволивший таким мозгам сохраниться, не очень понятен. Ученые предположили, что этому могут способствовать механизмы межмолекулярного сшивания и образования металлокомплексов, при котором белки и липиды объединяются в присутствии металлов, например — железа или меди.

Среди описанных находок мозга были и сделанные в России. «Были найдены человеческие мозги, о которых сообщали и в России: два (образца) из Одинцово, описанные в 1920-х годах, найденные вместе с зубом шерстистого мамонта, им минимум 12 тыс. Лет. Наша база данных сосредоточена на человеческих мозгах, но в якутской вечной мерзлоте находят множество млекопитающих ледникового периода с прекрасно сохранившимся мозгом», — ответила Мортон-Гейворд RTVI на вопрос о том, попали ли в базу данных российские находки.

Однако одинцовские «мозги» — находки, сделанные в 1925 году ученым Григоровичем на глиняных разработках в Подмосковье, которые многим лишь формой напомнили окаменевший человеческий мозг. Доказательств того, что это действительно ткани мозга, найдено не было, ученые считают, что это всего лишь кремниевые конкреции.

«Я лично держал эти находки в руках, они лежат в Музее антропологии на Моховой. Их описали в 20-годы, как мозги, потому что в то время никто не знал, как выглядят окаменевшие мозги. На самом деле это просто геологические конкреции, которые к мозгам отношения не имеют. Нет никаких наукообразных аргументов, что это — мозги. Просто геологам плевать на такие штуки, потому что в Подмосковье таких конкреций — вагон, они валяются в каждом овраге», — рассказал RTVI Станислав Дробышевский, доцент биологического факультета МГУ, антрополог и популяризатор науки.

«Упоминание материала из Одинцова было в статье Вальтера за 1929 год, которую, поскольку она была написана почти век назад, сложно найти. К сожалению, находясь в Великобритании, сложно получить доступ к российским материалам, но я рада узнать кое-что по этой теме из России», — прокомментировала автор, обрадовавшись, что эти находки целы и хранятся в музее.