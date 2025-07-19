В Москве начата доследственная проверка по факту предполагаемого нападения мужчины на девушку возле торгового центра «Киевский», сообщается в телеграм-канале столичного СУ СК. В ведомстве пояснили, что получили информацию об инциденте в ходе мониторинга СМИ. Ранее сама потерпевшая рассказала о случившемся «Известиям» и нескольким телеграм-каналам.

В Следственном комитете уточнили, что сейчас устанавливаются обстоятельства нападения — этим занимаются сотрудники Дорогомиловского межрайонного следственного отдела СУ СК по Западному административному округу Главного следственного управления СКР по Москве.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в городе Москве, мужчина напал и ударил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться. <…> Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в Следкоме, заверив, что проверка была «организована незамедлительно» после получения информации о ЧП.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что девушка по имени Наргиса подала в полицию заявление о нападении незнакомого мужчины, который пытался с ней познакомиться. Это произошло возле ТЦ «Киевский», недалеко от Киевского вокзала и входа на одноименную станцию метро.

Из рассказа самой Наргисы следует, что мужчина подошел к ней на улице и попросил номер телефона. Девушка сразу начала снимать происходящее на смартфон, поскольку, как сама утверждает, испытывает страх в подобных ситуациях из-за недавней истории с сексуальными домогательствами в Москве. После вежливого отказа в знакомстве собеседник потребовал удалить видео, а когда девушка отвернулась — якобы ударил ее ногой в спину.

Наргиса продолжила снимать и некоторое время преследовала нападавшего, ей удалось запечатлеть его лицо. Она кричала прохожим, чтобы те задержали мужчину, но ей никто не помог. Пострадавшая утверждает, что также обратилась в ТЦ «Киевский» с просьбой предоставить ей записи камер видеонаблюдения для обращения в СМИ и МВД, но получила отказ. Тем не менее девушка все же написала заявление в полицию, передав сотрудникам правоохранительных органов снимок лица ударившего ее мужчины.

В разговоре с несколькими телеграм-каналами Наргиса предположила, что этот человек может быть учеником «гуру соблазнения» Алекса Лесли (Александра Кириллова), который в июне дал на своих курсах пикапа задание хватать за ягодицы девушек в центре Москвы.

В конце июня был задержан один из этих молодых людей, который по указанию своего наставника приставал к девушкам на улице и снимал это на видео. Впоследствии СКР сообщил о продолжении расследования в отношении задержанного и других покупателей курсов Лесли. СМИ утверждали, что мужчина согласился возместить потерпевшей причиненный ущерб.

На самого «секс-гуру» завели уголовное дело по статье о склонении к изнасилованиям. Лесли заявил, что ответственность за домогательства лежит в том числе на самих девушках, поскольку они — не «уверенные в себе», а «типичные жертвы», раз обратились за помощью. Вскоре стало известно, что его книги о пикапе сняты с продажи в российских книжных магазинах по инициативе торговых сетей. На днях Лесли утверждал, что прилетает в Москву, где намерен дать показания по делу о склонению к изнасилованиям и «выйти максимум через 7 дней».