Информация о том, что актер Михаил Ефремов якобы готовит фуршет для заключенных в честь своего освобождения из колонии в Белгородской области, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления ФСИН, передает ТАСС.

9 апреля Михаил Ефремов, который был осужден на 7,5 года по делу о смертельном ДТП в 2020 году, выйдет из исправительной колонии №4 по УДО. После этого он отправится в Москву для лечения хронической болезни легких, рассказывал адвокат артиста Юрий Подалко.

Утром 8 апреля Shot написал, что «дядя Миша хочет уйти красиво» и «проставиться перед другими заключенными», устроив «королевскую отвальную». По данным канала, для этого якобы куплены фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и лимонады. На фуршет приглашены заключенные, с которыми у Ефремова «сложились дружеские отношения», утверждал Shot.

Адвокат актера сообщения о фуршете назвал «очередным бредом».

«Просто провокация. Все это не соответствует действительности. Никакого фуршета, поймите, в колонии невозможно сделать!» — сказал Daily Storm Юрий Подалко.

Он напомнил, что у актера серьезные проблемы со здоровьем — после освобождения в первоочередных планах у него стоит лечение.

«Он тяжело дышит, передвигаться ему тоже нелегко. Поэтому приедет в Москву — и сразу к врачам. Даже не курит он», — заметил Подалко.

Он добавил, что ему ничего неизвестно о предложениях участвовать в новых проектах, которые якобы поступили Михаилу Ефремову. Адвокат не подтвердил сообщения СМИ о планах актера выйти в мае на сцену.

Правозащитник Иван Мельников в разговоре с NEWS.ru предположил, что за артистом будут внимательно следить, поскольку к нему приковано большое внимание. Комментируя сообщения о «фуршете» в колонии, он уточнил, что делиться едой не запрещено и Ефремов имеет на это полное право.

«Например, во время обеда, какого-то разрешенного или свободного времени раздать заключенным продукты питания — это можно сделать. Другой вопрос, что накрыть стол отдельно с какими-то запрещенными вещами ему никто не даст. Слишком большое внимание приковано к нему на сегодняшний день, поэтому будут, естественно, начеку», — сказал Мельников.

Дело Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позже умер в больнице от травм. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян.

В сентябре 2020 года суд приговорил актера к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году Ефремов попросить заменить реальный срок на принудительные работы, но позже отозвал его. В конце февраля 2025 года Ефремов подал ходатайство об освобождении из колонии по УДО. В марте его одобрили.