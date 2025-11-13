Грядущая зима может стать худшей в истории Украины из-за ситуации с энергетической инфраструктурой страны. Об этом заявил неназванный украинский чиновник в разговоре с «Би-би-си».

«Я думаю, это будет худшая зима в нашей истории. <…> Все государственные учреждения должны быть готовы к худшему сценарию», — сказал он.

Как отметил один из европейских собеседников телерадиокомпании, помимо отключения света и отопления при температуре, достигающей отметки в минус 20 градусов, опасность представляет остановка продовольственных предприятий и безработица, вызванная отсутствием электричества на рабочих местах.

Источник среди западных дипломатов также предположил, что Украина может оказаться разделенной на две части из-за проблем с энергоснабжением, которое при худшем сценарии приведет к полному отключению тепла к востоку от Днепра.

По словам собеседника «Би-би-си» в украинском правительстве, проблемы в энергетической сфере могут привести к восстанию против властей в Киеве и разрушению «сплоченности народа».

Cитуация вызвала обеспокоенность в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое выпустило официальное предупреждение о «новых рисках для украинцев» из-за возможного «подрыва усилий по поддержанию тепла в домах, школах и медицинских учреждениях».

«Я не знаю, какой будет зима, но мы в любом случае должны к ней подготовиться <…> Мы понимаем, что нам необходимо сделать, мы понимаем, что нам нужно, и наши партнеры также знают от нас, какой объем электроэнергии нам придется импортировать в случае возникновения трудностей», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточняет «Би-би-си», Киев получает газ со всей Европы, включая Польшу, Венгрию и Словакию. Директор украинского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко, в свою очередь, заявил о готовности к обеспечению безопасности энергетических систем и отсутствии панических настроений.

«Это будет сложно, зима будет тяжелой, будет много отключений, но все будет преодолимо», — сказал он.

Среди негативных факторов, которые могут оказать существенное влияние на обстановку в стране, «Би-би-си» назвала крупный коррупционный скандал вокруг госпредприятия «Энергоатом», отвлечение внимания президента США Дональда Трампа от вопросов урегулирования конфликта на другие проблемы, а также победу на выборах в Европе политических партий, выступающих за сокращение помощи Киеву.

Бывший министр энергетики Украины Ольга Богуславец в разговоре с Politico также заявила, что грядущая зима «будет намного тяжелее всех предыдущих».

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в конце октября высказал мнение, что зима будет иметь «решающее значение» для Украины и призвал западных союзников страны поддержать ее. Газета The New York Times (NYT) писала, что украинским заводам грозит закрытие из-за дефицита электроэнергии и роста цен на нее, а многие домохозяйства могут остаться без тепла.

Минобороны России и Кремль неоднократно говорили, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам, а поражают только военные и околовоенные цели.