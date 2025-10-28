Грядущая зима будет иметь решающее значение для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими европейскими лидерами в Брюсселе, сообщает Bayerischer Rundfunk.

«Эта зима имеет решающее значение. Украина должна сохранить способность обороняться», — сказал он.

Вадефуль призвал руководство стран — союзников Киева, входящих в «коалицию желающих», обеспечить поддержку украинской стороне.

Глава МИД Германии находится в Брюсселе для проведения переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, комиссаром ЕС по торговле Марошем Шефчовичем, верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и генсеком НАТО. Внешнеполитическое ведомство Германии сообщало, что в центре внимания участников этих встреч будет поддержка Украины и европейской обороноспособности.

В пятницу, 24 октября, представители «коалиции желающих» обсуждали мобилизацию всех доступных сил для того, чтобы «Украина смогла пережить эту зиму». Вадефуль, в частности, заверил украинскую сторону в том, что Киев «может положиться на Германию».

Ранее министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, посетившая Украину с необъявленным визитом, пообещала оказать финансовую помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры страны в преддверии зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший встречу «коалиции желающих» в Лондоне, обвинил Россию в намерении спровоцировать «гуманитарной катастрофу» на Украине «атаками на энергетику, газ и водоснабжение».

По его словам, страна готовится к зиме исходя из «реалистичных сценариев». Главная стратегия заключается в том, чтобы восстанавливать разрушенные объекты и «защищать то, что есть», сказал Зеленский. Он отметил, что «потерь будет меньше» при достаточном количестве ракет для системы ПВО, и признал, что с «некоторыми» ракетами «была проблема».

Зеленский рассказал о новых договоренностях по энергетической поддержке с Германией, Италией, Нидерландами и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Из-за дефицита электроэнергии и роста цен на нее украинским заводам грозит закрытие, а многие домохозяйства могут остаться без тепла этой зимой, пишет The New York Times (NYT). Если дефицит энергии сохранится, это может привести к новому оттоку граждан украинцев из страны, что еще больше ослабит ее экономику, рассуждает издание.

По словам неназванного европейского чиновника, на Украине выведены из строя около 60% мощностей по добыче газа и несколько компрессорных станций, необходимых для перекачки газа из хранилищ.

В связи с замедлением наземных боевых действий «энергетическая битва, вероятно, останется самым активным фронтом в ближайшие месяцы», говорится в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко 23 октября предупредил, что украинской столице предстоит пережить «самый сложный» отопительный сезон с начала конфликта. Он отметил, что украинским силам ПВО «сложно работать», поскольку сложившаяся ситуация, по его словам, «аномальна».

Кличко добавил, что в некоторых регионах Украины ― городе Славутиче Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях уже наблюдается критическая ситуация в области энергетики.

Минобороны России и Кремль неоднократно говорили, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам, а поражают только военные и околовоенные цели.