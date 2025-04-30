Украина готова к мирным переговорам в любом формате и прекращению огня на срок минимум от 30 дней. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига в своем телеграм-канале.

«Россия может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня как минимум на 30 дней», — написал он.

Сибига добавил, что, если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, то Украина тоже готова к этому.

По словам министра, Киев хочет увидеть готовность Москвы «к сложному пути к миру». Он выразил надежду на то, что Россия согласится «на реальное и длительное прекращение огня», после чего между сторонами могут стартовать переговоры.

О готовности к перемирию на 30 дней Украина впервые заявила еще в марте. Президент России Владимир Путин объявлял режим прекращения огня по случаю Пасхи. Он действовал с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. После завершения срока перемирия российские войска продолжили проведение военной операции.

Путин, оценивая итоги перемирия, заявил, что украинская сторона нарушила его почти пять тысяч раз, но в целом, по словам президента, наблюдалось снижение боевой активности со стороны Украины.

28 апреля российский президент объявил о перемирии в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно начнет действовать с полуночи 8 мая и продлится до полуночи 11 мая. Все боевые действия на этот период будут остановлены. В Кремле призвали украинскую сторону последовать примеру Москвы, но предупредили, что в случае нарушения перемирия российские военные «дадут адекватный и эффективный ответ».

После этого Андрей Сибига заявил о готовности Украины поддержать только долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.

«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня», — написал он в соцсети Х.

Замглавы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что прекращение огня должно быть безусловным, а другие варианты назвала «тактическими играми».

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на инициативу Путина о перемирии 9 Мая, назвал ее «попыткой манипуляции» и также указал на готовность Киева прекратить огонь на 30 дней.