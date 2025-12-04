В возрасте 74 лет умер бывший глава Банка России Сергей Дубинин, сообщает регулятор. Он руководил ЦБ с 1995 по 1998 год.

В Центробанке отметили, что Дубинин оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны. Кроме того, он сыграл важную роль в реализации «стабилизационной экономической программы» и выходе «из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода».

«Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Сергея Константиновича», — передает пресс-служба регулятора.

Национальная служба новостей утверждает, что причиной смерти Дубинина стала тяжелая болезнь. НТВ также отмечает, что СМИ ранее также писали о проблемах со здоровьем у экс-главы ЦБ.

Сергей Дубинин родился 10 декабря 1950 года в Москве. Он окончил экономический факультет МГУ, там же начал свою карьеру. Сначала в должности секретаря комитета комсомола в 1974-м, а после — доцента кафедры экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей (1981-1991 гг.).

Пост главы ЦБ Дубинин занял в 1995 году. Как отмечает регулятор, это был «сложный для экономики и финансового сектора страны период». В марте 1996-го и июле 1997-го на него были совершены покушения. ТАСС указывает, что неизвестные обстреляли окна квартиры Дубинина, никто не пострадал.

С 2011 года Дубинин входил в наблюдательный совет ВТБ, а в период с 2014-го по 2023-й возглавлял кафедру «Финансы и кредит» экономического факультета МГУ.

В марте 2025-го Дубинин в беседе с RTVI делился предположением, что отмена антироссийских санкций вряд ли приведет к укреплению рубля. Он утверждал, что снятие ограничений может не отразиться и на российской экономике, поскольку для этого требуются более «фундаментальные изменения».

В мае он говорил, что в России, скорее всего, никогда не откажутся от расчета наличными.

«Всегда останется какой-то процент, возможно, в пределах 5-10%, тех, кто будет предпочитать расчеты наличными. В том числе из-за укоренившейся привычки избегать налогообложения», — сказал он RTVI.

Позднее он комментировал возможность роста зарплат. Дубинин считал, что ждать значительных изменений россиянам пока не стоит, так как выплаты уже достигли максимального уровня, а экономика адаптировалась к текущим доходам.