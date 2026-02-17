На 97-м году жизни скончался режиссер-документалист, обладатель «Оскара» Фредерик Уайзман, говорится в совместном заявлении его семьи и основанной Уайзманом дистрибьюторской компании Zipporah Films, пишет Variety.

«В течение почти шести десятилетий Фредерик Уайзман создавал беспрецедентный объем работ, охватывающий современные социальные институты и обычный человеческий опыт, прежде всего в Соединенных Штатах и Франции», — говорится в заявлении.

Также семья и Zipporah Films отметили, что его работы — от «Безумств Титикута» (1967) до последнего фильма «Меню на троих» (2023) — известны своей сложностью, силой повествования, а также гуманистическим взглядом.

Фредерик Уайзман родился в 1930 году в Бостоне. Он окончил Уильямс-колледж и юридическую школу Йельского университета. Первым фильмом, который он спродюсировал, был “Крутой мир” режиссера Ширли Кларк о жизни гарлемской банды.

Все 45 кинолент Уайзмана были спродюсированы и сняты под брендом Zipporah Films, Inc. В 2014 году режиссеру вручили премию «Золотой лев» за жизненные достижения на Венецианском кинофестивале, в 2016 году Уайзман получил «Оскар» за вклад в кинематограф.

Жена режиссера, с которой он прожил 65 лет, Сеппора Батшоу Уайзман, умерла в 2021 году. У него остались двое сыновей, Дэвид и Эрик, и трое внуков.