В Екатеринбурге на 94-м году жизни скончался доктор геолого-минералогических наук и один из первооткрывателей места захоронения останков царской семьи Александр Авдонин. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера.

В учреждении отметили, что Авдонин был для них не только «выдающимся ученым, но и близким другом». С 1993 года он занимал должность старшего научного сотрудника музея, в 2006 году стал первым заведующим отделом истории династии Романовых. По его инициативе был открыт Зал памяти династии Романовых в Музее истории и археологии Урала.

«Для многих уральцев Александр Авдонин прежде всего известен как один из первооткрывателей важнейшей исторической сенсации. В 1979 году, вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым, Александр Николаевич обнаружил место сокрытия останков царской семьи. В течение 12 лет он хранил эту тайну, а в 1991 году участники поисков официально объединились в Екатеринбургский общественный фонд “Обретение”», — говорится в сообщении.

На протяжении многих лет — с 1993 года по 2018-й — фонд «Обретение» вместе со Свердловским областным краеведческим музеем проводили «Романовские чтения» в двух городах — Екатеринбурге и Алапаевске.

В экспозиции «Дом Романовых и Урал» есть отдельный раздел, посвященный ученому и его открытиям.

О смерти ученого также сообщил «Ъ-Урал» его друг Валентин Грибенюк. Похороны пройдут 22 февраля в селе Курганово.

Историческая сенсация

Александр Авдонин родился 10 июня 1932 года в Свердловске. С детства он интересовался краеведением, а также состоял в детском географическом обществе «Глобус» при Свердловском Дворце пионеров.

В 1948 году окончил школу № 66, а в 1952 — Свердловский горно-металлургический техникум имени И. И. Ползунова, получив квалификацию «техник-геолог». Затем продолжил обучение в Свердловском горном институте имени В. В. Вахрушева, где в 1957 году стал инженером-геофизиком.

До 1991 года возглавлял опытно-методические исследования в Уральской геофизической экспедиции при Уральском геологическом управлении. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1989 году ему присвоили ученую степень доктора геолого-минералогических наук.

В 1979 году Авдонин совместно с писателем и сценаристом Гелием Рябовым, а также товарищами М. Кочуровым и Г. Васильевым обнаружил место сокрытия останков царской семьи. Однако из-за политической обстановки они не стали обнародовать находку.

Семь членов царской семьи, включая Николая II, а также их сопровождающие (лейб-медик, повар, лакей и горничная) были расстреляны большевиками в Екатеринбурге в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Их останки пытались уничтожить в урочище Ганина Яма (сейчас там Мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев), после чего захоронили в Поросенковом Логу (ныне «Мемориал Романовых»). Место погребения держалось в тайне.

В 1991 году участники поисков создали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение», который возглавил Авдонин. В 1993 году его включили в правительственную комиссию по идентификации останков царской семьи, и он входил в ее состав до захоронения обнаруженных останков в Санкт-Петербурге.

Кроме того, ученый публиковал монографии и научные статьи, читал лекции в университетах США, Италии, Испании и Германии, а также выступал организатором и участником творческого коллектива по подготовке выставок «Россия. Романовы. Урал» (1993) и «Романовы : возвращение в историю» (1997).