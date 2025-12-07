Режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович умер на 79-м году жизни. Об этом в ночь на 7 декабря сообщил кинокритик Андрей Плахов в своем телеграм-канале.

«Печальная весть из Киева <…>. Умер Вячек. Так, и только так называли его друзья и приятели», — написал он.

Как отметил Плахов, Криштофович жил в Киеве, снимая фильмы на русском языке с московскими артистами, в том числе со Святославом Любшиным, Александром Збруевым, Людмилой Купченко, Ольгой Остроумовой и другими. «Среди них — тонкие, изящные экранизации Толстого и Чехова», — указал кинокритик.

Криштофович снял более 20 фильмов, в том числе «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Два гусара», «Перед экзаменом», «Мелочи жизни», «Володя большой, Володя маленький», «Автопортрет неизвестного» и другие.

Вячеслав Криштофович родился 26 октября 1947 года в Киеве. В 1971 году окончил режиссерский факультет киноотделения Киевского государственного института театрального искуcства имени И.Каpпенко-Каpого (КГИТИ). С 1970 года работал режиссером киностудии имени А.Довженко. С 1991-го преподавал в КГИТИ. Заслуженный деятель искусств Украины (2000).

