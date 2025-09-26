На 60-м году жизни умер кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — написала она.

Кеосаян попал в больницу в тяжелом состоянии в декабре 2024 года. В январе режиссер пережил клиническую смерть, затем впал в кому и с тех пор не приходил в сознание.

«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — писала Симоньян.

Кеосаян перенес несколько инфарктов, в том числе в 2008 и 2010 годах, после чего ему проведели аортокоронарное стентирование. Как сообщал сам режиссер, в общей сложности он пережил три инфаркта и носил кардиостимулятор.

Тигран Кеосаян, сын известного режиссера Эдмонда Кеосаяна (автора «Неуловимых мстителей») и актрисы Лауры Геворкян, родился 4 января 1966 года. Его карьера началась сразу после школы в 1983 году на «Мосфильме».

Год спустя он поступил во ВГИК в мастерскую Юрия Озерова, где его однокурсниками стали Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Александр Баширов. Впоследствии в партнерстве с Бондарчуком он снимал клипы для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского и других артистов.

Дебютом Кеосаяна в полнометражном кино стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз», вышедшая в 1992 году. Этому предшествовала работа над короткометражкой «Солнечный берег» и эпизодические роли в фильмах.

Среди наиболее известных последующих проектов режиссера — фильмы «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018), а также сериалы «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит».

