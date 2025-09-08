У главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян выявили «страшную болезнь». Об этом она сама рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее признанию, она думала, что «уже никогда не выйдет в эфир». Подробности — в материале RTVI.

«Обязана сказать правду»

Свою исповедь на ТВ Симоньян предварила словами, что хочет совершить «каминг-аут, как в Америке говорят». Она рассказала, что долго думала, приходить ли на передачу, и что неспроста совершила редкое для нее появление на публике с орденом на груди. Журналистка подчеркнула, что это православный орден, который накануне вручил ей патриарх Кирилл.

«А для меня это дорогого стоит — что Церковь обратила внимание», — отметила Симоньян.

Речь идет о церковном ордене равноапостольной княгини Ольги, который имеет три степени и вручается исключительно женщинам «за заслуги в сферах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних». Симоньян получила орден III степени «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения» (в апреле журналистка отметила 45-летие). Церемония награждения состоялась 7 сентября в Успенском Соборе Московского Кремля. В августе Кирилл наградил орденом княгини Ольги II степени вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину «за поддержку церковно-общественных инициатив». В мае предстоятель РПЦ вручил этот орден I степени жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой «за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе, развитие межкультурного и межрелигиозного диалога». В 2013 году того же ордена III степени была удостоена старшая дочь Ильхама и Мехрибан Алиевой Лейла Алиева — «за заслуги в деле укрепления отношений между двумя странами».

По словам главреда RT, она все-таки решила участвовать в передаче после того, что услышала от патриарха.

«И когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал: “Ты воин”. И потому, что он мне так сказал, я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду», — заявила она.

«Пришла беда — отворяй ворота»

Симоньян напомнила, что ее муж Тигран Кеосаян «девятый месяц уже лежит в коме в больнице».

«Как говорят у нас в России, “пришла беда — отворяй ворота”. А ворота в нашем доме не то что не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь, у меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — рассказала медиаменеджер.

Она добавила, что пришла поддержать «мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта», а также тех, кто борется за здоровье близких.

«И тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и за свою собственную жизнь и одновременно воспитывает детей, как это произошло со мной. И сказать им, что нельзя впадать в ыжлость — есть такое слово в поморском диалекте русского языка, это означает уныние и такое вот трепыхание, страх», — продолжила Симоньян.

Далее она стала рассуждать о необходимости воспитывать в себе силу духа и перечисляла примеры самоотверженных и героических смертей согласно историческим и церковным преданиям.

«Самое победоносное оружие нашей страны, русских людей, нашего народа — это не “Орешник”, не ядерная триада… Это сила духа. Мы должны воспитывать и поддерживать в себе эту силу духа, особенно сейсас, когда идет война, и когда очень многие исподволь и явно пытаются в целом поколении нашего народа эту силу духа поубавить и воспитывать хлюпиков и сопляков», — заявила журналистка.

В конце своего выступления она напомнила еще одно предание об ученике Иоанна Богослова апостоле Прохоре, которого «языческая толпа разорвала на кусочки».

«И я представляю, как он был счастлив, что Господь дал ему возможность погибнуть во имя Свое», — заключила Симоньян.

«Уеду на СВО — меня там грохнут, да и прекрасно»

О болезни Маргариты Симоньян стало известно через восемь месяцев после того, как ее муж, 59-летний режиссер Тигран Кеосаян впал в кому, пережив клиническую смерть. О случившемся с ним журналистка сама сообщила в январе, пояснив, что у него «давным-давно очень больное сердце».

Кеосаян попал в больницу в конце декабря, незадолго до этого он стал героем телепрограммы «Судьба человека». Впоследствии ее ведущий Борис Корчевников в разговоре с Симоньян вспоминал, что в нем «было столько здоровья, столько юмора», удивляясь тому, что всего через несколько дней он оказался в коме.

В апреле сама Маргарита Симоньян рассказала в программе Корчевникова, что в первый месяц после случившегося «просто жила в больнице».

«Мне было легче там, в больнице, чем вот так, как сейчас, делать вид, что я живая», — сказала журналистка.

Она призналась, что не может смотреть на фотографии мужа и не может заходить в его кабинет.

«Мы очень счастливая семья. Безоблачная семья. Я даже не знала, что так бывает. Я была самой счастливой женщиной на земле. Ничего кроме “красавица моя” я никогда не слышала от своего мужа», — рассказала Симоньян.

Она высказала мнение, что если бы была рядом с мужем в тот момент, то этого бы не случилось.

«Я решила, что если это кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду просто на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Мне там конечно будет легче, меня там грохнут на второй день — да и прекрасно всё, полечу встречаться с Господом. Если в это по-настоящему верить, то что в этом страшного-то? Вот то, что сейчас происходит в моей семье, вот это очень страшное в жизни», — рассуждала она.

В итоге от мысли уйти на СВО Симоньян отказалась, решив, что для нее это слишком легкий выход, но жестоко по отношению к детям и другим близким.

«Вот я живу из чувства долга, потому что я обязана и детям, и свекрови, и, не хочу пафосно звучать, но и стране тоже», — сказала журналистка.

«Он не говорит, но он отвечает»

Симоньян рассказала в программе Корчевникова, что когда обращается к лежащему в коме Тиграну, тот «отвечает» ей.

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: “Солнышко, если ты меня слышишь, моргни”, — он моргает. Я ему говорю: “Пойдем домой, пойдем домой”, — он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Мы с ним “общаемся”», — поделилась она.

Главред RT назвала это интервью «самым тяжелым и откровенным», добавив, что она сама его смотреть не сможет, потому что «не вынесет».

В мае она предупредила, что не потерпит «хамства» и провокаций конфликтов в комментариях.

«Я почти всю зиму не могла найти в себе силы снова общаться с людьми. Но потом решила, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто молится и переживает за Тиграна. И стала опять вести соцсети. Но произошедшее меня очень изменило и, конечно, подкосило», — призналась журналистка.

В июне она написала, что поклялась себе в аскетичности, пока мужу не станет лучше.

«Дала зарок не покупать лично себе ничего, кроме лекарств и нужной для эфира косметики, пока Тигран не вернется домой», — сообщила она.

В июле в ответ на просьбу подписчицы рассказать о состоянии Кеосаяна, Симоньян написала, что «нечего сказать».

«За кого вообще можно выйти замуж после Тиграна?» — написала журналистка в августе, комментируя слухи о том, что она якобы могла вступить в новые отношения.