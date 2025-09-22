Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале лечится от рака.

«Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего», — написала журналистка.

Она также отметила, что хотела бы сказать, что «у меня все хорошо», но не хочет врать.

«Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — добавила Симоньян.

В начале сентября в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян рассказала о необходимости перенести операцию из-за «страшной болезни». Тогда она не уточнила диагноз. При этом журналистка думала, что ей «уже никогда не выйти в эфир».

Главред RT также отметила, что приняла решение прийти на съемки после того, как патриарх Московский и вся Руси Кирилл во время личной встречи взял ее за руку и назвал «воином». Позже она анонсировала выход интервью со своим участием на телеканале «Спас» и поблагодарила всех, «кто молится и желает добра» и рассказала, что уже приехала домой после перенесенной операции.

В эфире Симоньян также вновь упомянула, что ее 59-летний муж, режиссер Тигран Кеосаян, находится в коме вот уже девять месяцев. О состоянии супруга, которое она ранее связывала с давней сердечной болезнью, журналистка впервые сообщила в январе. Как признавалась Симоньян в апреле, первый месяц после случившегося она практически целиком провела в больнице. В июле на вопрос о здоровье супруга она ответила, что новостей нет.