Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала выход интервью со своим участием на телеканале «Спас». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«О страхе Божьем, писательских амбициях и о знаке нашей Победы — в программе «Русский ковчег», которую снимали еще задолго до моей операции», — написала Симоньян.

Она также назвала специальную военную операцию «большой битвой» в отстаивании россиянами «себя и своего права быть самими собой». Интервью с главредом RT выйдет в эфир вечером 12 сентября.

Помимо этого, Симоньян поблагодарила всех, «кто молится и желает добра» и рассказала, что уже приехала домой после перенесенной операции.

«Мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — написала она.

Маргарита Симоньян рассказала о необходимости перенести операцию из-за «страшной болезни» в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Диагноз она не уточнила. При этом Симоньян думала, что ей «уже никогда не выйти в эфир».

Главред RT также сообщила, что приняла решение прийти на съемки после того, как патриарх Московский и вся Руси Кирилл во время личной встречи взял ее за руку и назвал «воином».

Симоньян напомнила, что ее супруг Тигран Кеосаян находится в коме и напомнила выражение «пришла беда — отворяй ворота».

«А ворота в нашем доме не то что не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — сказала она.

О том, что режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, главред RT сообщила в январе. Симоньян пояснила, что у ее мужа «давным-давно очень больное сердце».