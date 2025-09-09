Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале обращение, посвященное главному редактору МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая накануне перенесла «серьезную операцию». Глава региона, в частности, пожелал журналистке скорейшего выздоровления.

В ночь с 8 на 9 сентября Симоньян сообщила в телеграм-канале, что несколько часов назад вышла из наркоза после операции и поблагодарила всех, кто переживал за нее и молился.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — говорится в ее сообщении.

Симоньян также отметила, что все дальнейшее — «исключительно в руках Господа».

Кадыров восхитился мужеством Симоньян, которая, едва оправившись после операции, смогла пошутить о своем состоянии. Этот поступок он назвал доказательством ее силы духа.

«Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!», — написал глава Чечни.

В ходе эфира программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», состоявшегося 7 сентября, Симоньян сделала откровенное заявление о своем здоровье. Она сообщила зрителям и ведущему, что врачи диагностировали у нее «страшную болезнь». Не вдаваясь в конкретные детали своего диагноза, журналистка уточнила, что в связи с заболеванием ей предстоит операция на груди.

Симоньян также поделилась с аудиторией своими сомнениями относительно участия в том выпуске программы, признавшись, что долго размышляла, стоит ли появляться на публике в такой момент. Главред RT также обратила внимание на то, что она появилась на публике с орденом на груди и отметила, что это не случайность. Она пояснила, что это православная награда, которую ей накануне вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Речь идет о высокой церковной награде для женщин — ордене равноапостольной княгини Ольги III степени. Им Симоньян была награждена за вклад в сохранение традиционных ценностей и в связи со своим 45-летием. Этим орденом отмечают заслуги в церковной, государственной и общественной службе, а также за труды на благо людей. Вручение прошло 7 сентября в Успенском соборе Московского Кремля.

В эфире Симоньян также вновь упомянула, что её 59-летний муж, режиссёр Тигран Кеосаян, находится в коме вот уже девять месяцев. О его состоянии, которое она ранее связывала с давней сердечной болезнью, она впервые сообщила в январе. Как признавалась журналистка в апреле, первый месяц после случившегося она практически целиком провела в больнице. В июле на вопрос о здоровье супруга Симоньян ответила, что новостей нет.

В октябре 2023 года Кадыров вступился за Симоньян после того, как депутаты Госдумы, региональные чиновники и ученые раскритиковали журналистку из-за ее рассуждений о возможности устроить термоядерный взрыв в небе над Сибирью для разрешения конфликта на Украине.

В своей авторской программе «Ч.Т.Д.» Симоньян, ссылаясь на некоего инженера-радиоэлектроника, заявила о возможности «гуманного» разрешения российско-украинского конфликта. Предложенный сценарий предполагает проведение высотного термоядерного взрыва над Сибирью, который, по её словам, не нанесёт ущерба населению, но уничтожит всю цифровую инфраструктуру.

Глава Чечни резко осудил тех, кто критикует журналистку. По его словам, они используют её заявления в своих интересах, прикрываясь благородными целями. Кадыров призвал всех сосредоточиться на реальной помощи в борьбе с НАТО и неонацизмом, а не тратить время на пустые разговоры. По мнению Кадырова, Симоньян «не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории».