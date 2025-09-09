Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале, что перенесла операцию и поблагодарила всех, кто переживал и молился.

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — говорится в ее сообщении.

Симоньян также отметила, что все дальнейшее — «исключительно в руках Господа».

«На Него и буду уповать», — добавила она.

7 сентября во время программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян сообщила, что у нее выявили «страшную болезнь». Главред не стала уточнять, о каком именно диагнозе идет речь, однако раскрыла, что ей предстоит операция на груди.

Журналистка рассказала, что долго думала, приходить ли на передачу, и что неспроста совершила редкое для нее появление на публике с орденом на груди. Симоньян пояснила, что это православный орден, который накануне вручил ей патриарх Кирилл.

«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, Патриарх взял меня за руку и сказал мне: «Ты — воин». Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир и сказать правду», — сказала она.

Также Симоньян отметила, что должна подбодрить тех, «кто проходит через ту же самую правду».

Журналистка говорит о церковном ордене равноапостольной княгини Ольги, который вручается только женщинам «за заслуги в сферах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних». Симоньян его получила «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения». Церемония награждения проходила в воскрсенье, 7 сентября, в Успенском Соборе Московского Кремля.

В эфире программы журналистка напомнила, что ее 59-летний супруг — режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян — уже девять месяцев находится в коме. О случившемся с мужем Симоньян сама сообщила в январе, добавив, что у него «давным-давно очень больное сердце». В апреле журналистка рассказала, что в первый месяц после того, как ее супруг впал в кому, «просто жила в больнице».

В июле в ответ на просьбу подписчицы рассказать о состоянии Кеосаяна, Симоньян написала, что «нечего сказать».

У супругов растут трое детей: старшей дочери — 12 лет, сыну — 11, а младшей дочери — 5 лет.