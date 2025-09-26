Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, девять месяцев находившийся в коме, умер в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет. Супруга режиссера, главред RT Маргарита Симоньян, говорила, что у него «очень больное сердце». Сам Кеосаян рассказывал, что перенес три инфаркта и носит кардиостимулятор. Что известно о последних днях его жизни и причине смерти — в материале RTVI.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился», — написала Симоньян в пятницу в своем телеграм-канале.

Когда состоится церемония прощания с режиссером и где его похоронят, пока не сообщается.

Кеосаян попал в больницу в декабре 2024 года. Его жена сообщила, что он пережил клиническую смерть и находится в коме. Как утверждает Shot, тогда у него «остановилось сердце».

В апреле Симоньян рассказала ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову, что ее супруг, который до конца января «вообще никак не реагировал ни на что», начал шевелиться, реагировать на слова и прикосновения. При этом она отметила, что врачи не могут дать прогнозов относительно состояния Кеосаяна, поскольку происходящее «уже находится за пределами медицины».

Главред RT призналась, что после случившегося с мужем хотела отправиться на военную операцию в надежде, что ее там «грохнут на второй день». По словам Симоньян, она «нашла для себя утешение в этой смерти», но впоследствии поняла, что не может «так жестоко поступить» с детьми, сестрами, матерью и свекровью.

Симоньян также рассказала, что из-за больного сердца и пережитых ранее инфарктов врачи прогнозировали, что Кеосаян доживет до 46 лет и не верили, что «человек с его сердцем может вести обычный образ жизни».

Кеосаян перенес инфаркты в 2008-м и 2010 годах, ему провели аортокоронарное стентирование. Сам режиссер говорил в одном из интервью, что перенес три инфаркта, носит кардиостимулятор и «семь стентов». Симоньян рассказывала, что из-за проблем с сердцем врачи советовали режиссеру проходить в день по 10 тыс. шагов, и он «даже в поезде умудрялся нахаживать» необходимое количество.

В мае Симоньян рассказала в интервью певице Наталье Подольской, что в первый месяц после госпитализации мужа «жила в больнице», в связи с чем «начались серьезные проблемы с детьми», поскольку отсутствие обоих родителей дома стало для них «колоссальным нарушением нормальности».

Спустя месяц, отвечая на вопрос подписчика о состоянии Кеосаяна, его супруга сообщила, что врачи «сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают».

«Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа», — отметила она.

Близкий друг семьи, артист балета Николай Цискаридзе, после смерти Кеосаяна рассказал, что летом навещал его в больнице и долго общался с ним, а режиссер реагировал на его слова.

«Меня поразило то, что он реагировал на мои реплики. Я с ним очень долго разговаривал и он моргал, приподнимался», — поделился Цискаридзе с телеканалом «360».

В начале сентября Симоньян рассказала о собственной «страшной болезни» и предстоящей операции. После выписки из больницы журналистка сообщила, что «впереди много лечения». Позже она уточнила, что лечится от рака.