Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса, заслуженная артистка России Елена Драпеко выразила соболезнования главному редактору RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. В разговоре с RTVI депутат назвала его уход «очень печальным известием».

«Мы все знали его работы, мы видели его фильмы, мы полюбили его как телевизионного ведущего, конечно, как человека. Я искренне соболезную Маргарите Симоньян, его семье, всем поклонникам, кто знал, любил и молился все эти месяцы за его выздоровление. Это очень печальное известие, мы все сожалеем и горюем вместе с семьей», — сказала Драпеко.

О смерти Кеосаяна Симоньян сообщила в своем телеграм-канале в пятницу, 26 сентября.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — написала она.

Тигран Кеосаян с декабря 2024 года находился в больнице, куда попал в тяжелом состоянии. Симоньян тогда написала, что у него «давным-давно очень больное сердце». В январе Кеосаян перенес клиническую смерть, после чего до последнего дня не выходил из комы.

В начале сентября сама Симоньян рассказала, что у нее диагностировали «страшную болезнь», в связи с чем вскоре перенесла операцию. Позднее, 22 сентября, главред RT подтвердила, что лечится от рака. «Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — написала Симоньян в своем канале.