Финский прыгнул с шестом, бывший обладатель мирового рекорда Пенти Никула умер на 87-м году жизни. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на его окружение.

В публикации говорится, что спортсмен умер в четверг, 30 октября. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Пенти Никула родился 3 февраля 1939 года в финском городе Сомеро. В 1962 году он выиграл чемпионат Европы по прыжкам с шестом в Белграде с результатом 4,80 м. В том же году он установил мировой рекорд (4,94 м), который был побит в 1963-м американцем Брайаном Штернбергом.

В феврале 1963 года Никула первым в мире преодолел рубеж в 5 м. Однако рекорд не был засчитан, так как спортсмен установил его в зале, а не на открытом воздухе. В 1964 году Никула занял седьмое место на Олимпиаде в Токио.

С 2000 года при установлении мировых рекордов в прыжках с шестом Всемирная легкоатлетическая ассоциация не видит различий между соревнованиями в закрытых помещениях и на открытом воздухе. На сегодняшний день рекорд в этом виде спорта принадлежит шведскому спортсмену Арману Дюплантису — 6,27 м.

В конце октября на 53-м году жизни умер бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев. С 2018 года он боролся с раком легких.

23 октября после продолжительной болезни умер защитник «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков, ему было 86 лет.