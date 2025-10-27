Бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев умер на 53-м году жизни после нескольких лет борьбы с раком легких. Об этом сообщила пресс-служба национальной федерации футбола Казахстана.

«Казахстанская федерация футбола выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Морева. Его имя навсегда останется на страницах истории отечественного футбола и в сердцах товарищей по команде и коллег», — говорится в сообщении.

За свою профессиональную карьеру Морев играл за команды «Женис», «Акмолу», «Экибастузец», «Тобол» и «Актобе». Всего в казахстанской премьер-лиге вратарь провел 152 матча.

В составе «Тобола» Морев дважды завоевывал призовые медали Чемпионата страны Казахстана. Вместе с командой «Актобе» футболист два раза становился чемпионом страны и один раз обладателем Кубка Казахстана.

За сборную республики Морев успел сыграть в двух матчах — против Турции и Албании в 2004 году. Tengri Sport уточняет, что в дебютном матче он отразил пенальти. В 2005 году спортсмену присвоили звание лучшего вратаря Казахстана. Свою карьеру футболист завершил в 2010 году в составе клуба «Кызылжара».

После окончания игровой карьеры Морев тренировал вратарей омской команды «Иртыш» и анапского«Спартака».

В 2018 году футболист сообщил, что врачи диагностировали ему рак легких второй степени. Тогда же он рассказал в своих соцсетях, что ему осталось жить около полугода.

«Друзья, все, кто меня еще помнит. Мне осталось жить максимум шесть месяцев. Рак легких. Извините что не так было. „Актобе“, ты лучший мой клуб. Прощай. Не охота умирать. Но это жизнь», — писал Морев.

