Экс-футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Виктор Шустиков родился 28 января 1939 года в Москве. Он был воспитанником клуба «ФШМ». Свой футбольный путь он начал в 1953 году, выступая на позиции защитника за юношескую команду спортклуба «Фили».

В 1958 году Шустиков присоединился к «Торпедо», а спустя десять лет, в 1968 году, стал капитаном команды. За годы выступлений он установил рекорд клуба, сыграв 427 матчей в чемпионатах СССР.

За сборную СССР Шустиков дебютировал 22 сентября 1963 года в матче против Венгрии, который завершился со счетом 1:1. Всего он провел за национальную команду восемь игр, включая участие в Олимпиаде 1964 года.

После завершения игровой карьеры в 1972 году Шустиков перешел на тренерскую работу, начав с «Торпедо». В 1983 году он продолжил свою деятельность в астраханском «Волгаре», а через год стал старшим тренером в футбольной школе «Торпедо».

Среди достижений Шустикова — звание заслуженного мастера спорта, двукратное чемпионство СССР, три Кубка СССР и звание лучшего футболиста СССР. В 1997 году, в связи со 100-летием отечественного футбола, Шустиков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.