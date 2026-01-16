На 84-м году жизни скончалась принцесса Греческая и Датская Ирина, сестра королевы Испании Софии, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз испанского дворца.

По данным телеканала, Ирина умерла во дворце Сарсуэла в Мадриде 15 января. Причиной ее смерти стали проблемы со здоровьем.

Из-за ухудшения состояния сестры королева София недавно отменила несколько мероприятий. Принцесса Ирина последний раз появлялась на публике в феврале 2025 года на свадьбе племянника в Афинах.

Принцесса Ирина родилась 11 мая 1942 года в южноафриканском Кейптауне, где в тот период королевская семья была в изгнании из-за оккупации Греции странами «оси». Она — младшая дочь короля Павла I и королевы Фредерики, а также младшая сестра королевы Испании Софии и покойного короля Греции Константина II.

На исторической родине Ирина оказалась только в четыре года, однако позже ее семью вновь изгнали из Греции — на этот раз уже хунтой, «черными полковниками». В последние годы жизни принцесса Ирина жила в Мадриде в дворце Сарсуэла рядом с сестрой.

Она никогда не была замужем, у нее нет детей. В 2018 году принцесса получила гражданство Испании и продолжала участвовать в семейных и культурных мероприятиях до ухудшения здоровья. Свою жизнь принцесса посвятила общественной деятельности и благотворительности. Она почти 30 лет возглавляла фонд «Мир в гармонии», цель которого заключается в развитии солидарности между разными народами, поддержка культурных и благотворительных инициатив.

EuroWeekly News сообщает, что, согласно традиции, принцессу Ирину похоронят на королевском кладбище в Греции.