Участница ансамбля «Бурановские бабушки» Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас», — написал он.

Причиной смерти Дородовой стало онкологическое заболевание, сообщил Aif.ru знакомый певицы. Ее похороны пройдут 21 февраля после отпевания в храме Святой Троицы села Бураново.

Зоя Дородова была участницей первого состава «Бурановских бабушек», представлявших Россию на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Она не участвовала в выступлении, поскольку по правилам на сцене не могут находиться более шести человек. Коллектив занял на конкурсе второе место с песней Party for Everybody.

Дородова не выступала с 2014 года и жила в деревне, рассказала Aif.ru продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова.

В июне 2024 года в возрасте 86 лет умерла другая участница коллектива — народная артистка Удмуртии Екатерина Шкляева. Ее называли «камертоном ансамбля».