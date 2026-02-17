Трое человек, включая нападавшего, погибли при стрельбе во время хоккейного матча на арене Lynch Arena в городе Потакет в штате Род Айленд, сообщает New York Post. По данным издания, стрельбу открыл 56-летний мужчина, который идентифицировал себя как женщину*.

Инцидент произошел днем 16 февраля (по местному времени) во время домашнего матча хоккейной команды школы Норт Провиденс. Стрелок пришел на матч вместе с членами своей семьи, чтобы поддержать сына, который играл за домашнюю команду.

Мужчина сидел на задних трибунах, а позднее переместился ближе к арене и открыл огонь. По данным полиции, он намеренно целился в членов семьи и их друга. Стрельбу остановил другой болельщик, который вмешался и «быстро положил конец трагическому событию».

Мать сына стрелка погибла на месте, а его брат скончался в больнице. Нападавшего также нашли мертвым с огнестрельным ранением. По состоянию на вечер 16 февраля трое пострадавших находились в критическом состоянии в больнице Род Айленда. Учащимся и их семьям оказывают психологическую помощь.

Позднее правоохранительные органы установили личность стрелка — им оказался 56-летний трансгендерный* мужчина Роберт Дорган, который идентифицировал себя как женщину и использовал псевдоним Роберт Эспозито. Начальник полиции Потакета Тина Гонсалвес предположила, что стрельба произошла из-за семейного конфликта на фоне ориентации мужчины, который длится уже несколько лет.

Так, накануне нападения мужчина ответил на гомофобный пост в X таким сообщением: «критикуйте нас дальше, только не удивляйтесь, почему мы СХОДИМ С УМА».

Согласно судебным документам, на которые ссылается телеканал WPRI, в 2020 году мужчина перенес операцию по смене пола*. В том же году жена Доргана подала на развод, сославшись на его «трансгендерную* идентичность» и «черты нарциссического расстройства личности».

New York Post отмечает, что до сих пор неизвестно, является ли бывшая супруга мужчины матерью его сына, которую он застрелил на хоккейном матче.

Позднее Дорган пришел в полицейский участок в Норт-Провиденсе и сообщил, что тесть якобы хочет выселить его из дома. Причиной разногласий также стала операция по смене пола. Мужчина также утверждал, что родственник бывшей жены угрожал ему убийством, если тот не съедет из дома.

Ранее 18-летняя трансгендерная* девушка Джесси Ван Рутселаар открыла стрельбу в канадской школе Тамблер-Ридж. По данным местной полиции, сначала она застрелила дома мать и 11-летнего брата, а затем пришла в школу и застрелила учительницу и шесть учеников в возрасте от 12 до 13 лет. Позднее ее нашли мертвой с огнестрельным ранением.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России