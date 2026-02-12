Массовую стрельбу в канадской школе Тамблер-Ридж совершила ее бывший ученик-трансгендер* с психическими расстройствами 18-летняя Джесси Ван Рутселаар, сообщила полиция. Она родилась мужчиной, но шесть лет назад стала идентифицировать себя как женщина и начала транспереход*, при этом ее не раз задерживали в соответствии с местным Законом о психическом здоровье для проведения обследования, пишет Reuters.

По обновленным данным, жертвами стрельбы стали 8 человек — сначала Ван Рутселаар убила дома мать и 11-летнего сводного брата, а затем пришла в школу, где застрелила учительницу и шесть учеников в возрасте 12-13 лет, после чего покончила с собой. Изначально сообщалось о 10 погибших.

Следствие пока не установило мотив действий Ван Рутселаар, устроившей одно из самых массовых убийств в истории Канады, где, в отличие от США, подобные случаи школьных шутингов практически не происходят.

За последние несколько лет полицейским неоднократно приходилось выезжать по месту жительства семьи Джесси Ван Рутселаар в связи с разными обстоятельствами, связанными с психическим состоянием девушки, рассказал заместитель комиссара Дуэйн Макдональд.

На месте стрельбы в школе Тамблер-Ридж 10 февраля полиция изъяла длинноствольное ружье и модифицированный пистолет.

Макдональд сообщил, что полиция изъяла огнестрельное оружие из дома семьи Ван Рутселаар около двух лет назад, но вернула после того, как владелец, имя которого полиция не называет, успешно обжаловал это решение. У Ван Рутселаар ранее была лицензия, но срок ее действия истек в 2024 году.

Как поясняет Reuters, в Канаде действуют более строгие законы об оружии, чем в США, но канадцы имеют право владеть огнестрельным оружием при наличии лицензии. При этом ее могут получить даже несовершеннолетние от 12 до 17 лет после прохождения курса безопасного обращения с оружием и сдачи экзаменов.

В шутинге пострадали десятки человек, двое тяжелораненых остаются в больнице. Врачи, в в частности борются за жизнь 12-летней ученицы с огнестрельными ранениями в голову и шею, написала в соцсети ее мать.

По данным властей, полицейские прибыли к школе через две минуты после поступления вызова. Они свидетельствуют, что в этот момент велась активная стрельба, в том числе в их сторону. Спустя время Джесси Ван Рутселаар обнаружили мертвой.

Как оказалось, нападавшая сама раньше училась в этой школе, но бросила ее четыре года назад.

«Мы считаем, что подозреваемая действовала в одиночку. Строить предположения о мотивах пока рано», — сказал Макдональд на пресс-конференции.

Он добавил, что у полиции нет информации, позволяющей предположить, что нападение было направлено против какого-то конкретного человека или людей.

Городок Тамблер-Ридж, где произошел шутинг, расположен в самой западной провинции Канады Британская Колумбия, его население составляет всего около 2,5 тыс. человек. Многие жители знают друг друга, поэтому они были особенно потрясены случившимся. По словам одного их них, люди часто даже не запирают дома и машины и соседи запросто по-дружески входят друг к другу.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России