Стрельба произошла в старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия. В результате погибли по меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, передает Global News со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

Когда сотрудники полиции прибыли на место ЧП, то обнаружили в школе тела шести человек, один пострадавший умер по дороге в больницу. Как отмечает CBC, два тела нашли в жилом доме неподалеку, и полиция считает, что это имеет отношение к стрельбе в школе. Предполагаемый нападавший, по данным КККП, покончил с собой.

Двое пострадавших с серьезными травмами были госпитализированы по воздуху. Еще около 25 человек проходят обследование в местном медицинском центре.

Изначально в сообщении о стрелке подозреваемого описали как женщину в платье с каштановыми волосами. Предупреждение было отменено около 4:46 мск. В полиции позже заявили, что не считают, что к стрельбе причастны другие лица. Продолжаются поиски пострадавших.

В старшей школе Тамблер-Ридж учатся дети с 7 по 12 классы. На сайте учреждения говорится, там учатся около 170 человек. Менее чем в километре от старшей школы расположена начальная школа. Global News пишет, что оба учреждения будут закрыты до конца недели.

Начальник Северного округа, главный суперинтендант Кен Флойд во время брифинга не стал уточнять количество погибших детей и взрослых, а также не уточнил, был ли стрелок несовершеннолетним. По его словам, сотрудники полиции определила нападавшего, но мотив пока не установила.