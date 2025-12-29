В Челябинске по подозрению в получении взятки на сумму 1,8 млн рублей задержали бывшего замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧСБ) регионального главка МВД. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета. Источник URA.RU уточнил, что задержан полковник полиции Максим Блинников.

По версии следствия, взятку Блинников лично получал от предпринимателя частями с апреля 2023 года по апрель 2025-го. В ответ он якобы обязался сообщать бизнесмену о планируемых в его отношении оперативно-розыскных мероприятиях, а также советовать, как лучше выстраивать свою защиту при взаимодействии с силовиками.

Преступление выявили сотрудники челябинского управления ФСБ при оперативном сопровождении самого ОРЧСБ областного главка МВД. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), за которое Блинникову грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие провело обыск в квартире полковника полиции, показав видеокадры его задержания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По данным источника URA.RU, Блинников, которого задержали 29 декабря, был уволен из органов за несколько дней до этого — 24 декабря. В официальном сообщении ГУ МВД по Челябинской области сказано, что «при подтверждении вины <…>, он понесет наказание в соответствии с установленным законом порядком».

В ноябре в регионе задержали трех полковников внутренней службы местного ГУ ФСИН — двух мужчин и женщину — по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от коммерческих организаций. Как считает следствие, они использовали производственные мощности тюрем и труд заключенных для личного обогащения.