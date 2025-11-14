Несколько руководителей ГУ ФСИН по Челябинской области задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России в пятницу, 14 ноября.

Как следует из сообщения, задержаны первый заместитель начальника и еще двое сотрудников регионального управления ведомства.

«Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области <…> задержаны первый заместитель начальника ГУ ФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Бульчук С. М., начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУ ФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Мохов О. Н., главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУ ФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Уфимцева М. И.», — сообщили в пресс-бюро ФСИН.

74.RU приводит имена задержанных: Сергей Бульчук, Олег Мохов и Марина Уфимцева.

По данным источника «Ъ-Южный Урал», задержания прошли 14 ноября. Фигурантов подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы). Следствие считает, что подозреваемые использовали производственные мощности тюрем и труд заключенных для личного обогащения, утверждает источник «Ъ-Южный Урал».

Еще один фигурант — представитель коммерческой организации, который, по версии следствия, давал взятки руководителям челябинского ГУ ФСИН, передает 74.RU. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК, до восьми лет лишения свободы).

По местам жительства и службы подозреваемых проводятся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет 74.RU. Расследование ведет 4-е управление ГСУ СК в Екатеринбурге.

