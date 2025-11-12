В Санкт-Петербурге задержали начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД Вячеслава Степченко и администратора новостного канала «Конкретно.ру» по по делу о взятках. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, с 2022 года 65-летний администратор «Конкретно.ру» «на систематической основе» передавал деньги Степченко за ежедневные сводки происшествий и видеозаписи событий, которые зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.

«Всего за указанный период сотрудник полиции получил переводов на сумму не менее 660 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Степченко задержан и обвиняется в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Администратору «Конкретно.ру» вменяют дачу взятки должностному лицу (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ). В ходе обысков были изъяты устройства с конфиденциальной информацией. Расследование продолжается.

По данным «Фонтанки», Степченко руководил пресс-службой полиции последние 20 лет, его задержали утром 12 ноября. Ранее он возглавлял отдел права ИА «Росбалт», был пресс-секретарем вице-губернатора Андрея Черненко, а также работал в Федеральной миграционной службе.

Как пишет «Коммерсантъ Санкт-Петербург», вторым фигурантом дела стал журналист «Конкретно.ру» Кирилл Метелев.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным дополнительным крупным штрафом в случае, если вина будет доказана. Подробности уголовного дела и конкретные обстоятельства в судебных материалах не раскрываются.