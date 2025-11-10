Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова. Чиновник был заключен под стражу на срок два месяца в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

Кузнецову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В случае доказательства вины это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным дополнительным крупным штрафом.

Подробности уголовного дела и конкретные обстоятельства предполагаемого правонарушения в судебных материалах не раскрываются.

Михаил Кузнецов был задержан 7 ноября. Как сообщили в Минпромторге, ведомство поддерживает тесное взаимодействие со следственными органами и оказывает им необходимое содействие.

Кузнецов занимает должность в Минпромторге с декабря 2022 года. Возглавляемый им департамент курирует промышленную политику в сферах нефтегазового, экологического и энергетического машиностроения, включая электротехническую промышленность. В его функции входит разработка стратегий развития отраслей, определение приоритетов технологического развития и подготовка предложений по техническому перевооружению.

Предыдущим местом работы Кузнецова была «Газпром нефть», где с 2017 по 2021 год он руководил управлением технологических партнерств и импортозамещения.