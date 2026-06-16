Более 20 нелегальных школ, в которых тысячи детей подвергаются риску, работают по всей Англии. Об этом сообщает телеканал ITV News по итогам собственного расследования.

Как выяснили журналисты, в этих заведениях, которые не зарегистрированы и не проверяются официальными инспекциями Ofsted, дети часто находятся в антисанитарных и опасных условиях, а преподают там люди без квалификации и проверки на судимость.

Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) — государственное ведомство Великобритании, которое инспектирует и оценивает качество работы образовательных учреждений, детских садов и служб социальной защиты.

Бывший главный инспектор Ofsted Майкл Уилшоу заявил, что обучаемые без государственного контроля и соблюдения стандартов дети формируют группу риска, в том числе связанного с проявлением экстремизма и межрелигиозной розни.

«Мы знаем, что люди, которые не проходили проверку или проверку на судимость, преподают материалы, которые не были бы разрешены к преподаванию в обычных школах», — заявил он ITV News.

Расследование выявило нелегальные школы в нескольких общинах, включая ортодоксальную иудейскую общину. Бывший ученик одного такого заведения Моши (имя изменено) рассказал ITV News, что большинство мальчиков в незарегистрированных ешивах к 16 годам остаются неграмотными и не умеют считать.

«Они не получают никаких навыков, ничего. Никаких компьютеров, никакой науки, даже базовой математики. Эти парни не знают таблицу умножения, когда покидают школу в 16. Они могут читать по слогам, как маленькие дети, они не знают, что такое абзац. Об этом очень больно говорить», — поделился он.

Другие бывшие ученики незарегистрированных ешив признались, что с трудом говорят по-английски и не могут найти работу. Моши заявил, что «система ешив никак не регулируется», никто не проверяет и не аттестует учителей. Публичная критика этой системы обучния, по его словам, невозможна, потому что это приведет к остракизму.

«Заговорить с кем-то за пределами общины считается одним из самых больших преступлений, которые можно совершить», — пояснил он.

Помимо иудейских, ITV News выявила также незарегистрированные христианские и мусульманские школы. Среди нарушений — антисанитарные условия, сомнительные учебные программы и отсутствие мер защиты детей.

Недавно ушедший с поста главы отдела Ofsted по борьбе с нелегальными школами после десяти лет работы Виктор Шафи сообщил, что это направление работы с некоторых пор пессимизировано в списке приоритетов и финансируется по остаточному принципу.

«Из года в год бюджет на эту работу при новом главном инспекторе сокращался.Я очень обеспокоен. Я боюсь, что детей радикализируют, я боюсь, что жизни детей будут разрушены», — сказал он.

За последние 10 лет Ofsted провела 1 839 проверок по подозрению в работе нелегальных школ. Больше всего таких расследований было в Лондоне (335) и Йоркшире (266). Почти пятая часть проверенных заведений оказалась религиозными школами, преимущественно христианскими, иудейскими и мусульманскими.