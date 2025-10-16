Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в администрации Калининграда, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом 16 октября сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В ходе обысков изъята документация. Дело возбуждено по статье о мошенничестве», — подчеркнул собеседник агентства.

Как уточняет ТАСС, по предварительным данным речь идет о деньгах, направленных на благоустройство города. По данным агентства, никто из сотрудников не был задержан.

В свою очередь, телеграм-канал Amber Mash сообщил, что правоохранители обыскали кабинет первого замглавы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова.

11 октября главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в незаконном присвоении земельных участков, находившихся в государственной собственности. По информации Telegram-канала Kub Mash, ущерб оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.

Как сообщает SHOT, в рамках уголовного дела речь идет о 109 участках, расположенных на территории Крымского района. Земля, по данным издания, могла быть оформлена не только на самого Леся, но и на его родственников и подчиненных.

В день задержания в местной газете вышло интервью, в котором Лесь уверял, что никаких претензий по участкам к нему нет.

По данным Kub Mash, во время задержания Лесь попытался скрыться на микроавтобусе. С собой он якобы взял семь айфонов, около 100 миллионов рублей наличными и 12 килограммов золота, переплавленного и замаскированного под железнодорожные костыли.

Кроме того, в сентябре 2025 года прокуратура, Минфин, ФССП и Федеральное казначейство подали в суд иск к Сергею Лесю с требованием конфисковать имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и с нарушением антикоррупционного законодательства.