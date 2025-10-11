Главу Крымского района Кубани Сергея Леся задержали по подозрению в хищении принадлежащей государству земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. При этом как раз сегодня в местной газете вышло интервью, в котором Лесь уверял, что никаких претензий по участкам к нему нет.

Одним из первых о задержании сообщил телеграм-канал Kub Mash. По его данным, главе Крымского района вменяют хищение земли стоимостью 2 млрд рублей. Авторы канала утверждают, что Лесь пытался скрыться на микроавтобусе, взяв с собой семь купленных накануне айфонов, 100 млн рублей и 12 кг золота, которое путем переплавки было замаскировано под железнодорожные костыли — гвозди, скрепляющие рельсы со шпалами.

Телеграм-канал SHOT пишет, что в материалах уголовного дела якобы фигурирует 109 земельных участков на территории Крымского района Краснодарского края, оформленных на самого Леся, его родственников и подчиненных. «Сейчас на этих землях находится много коммерческой недвижимости, которая сдаётся в аренду», — говорится в сообщении канала.

В сентябре 2025 года межрайонная прокуратура, Министерство финансов России, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральное казначейство подали к Лесю совместный иск «об обращении взыскания на имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов». Соответчиками числились другие лица из числа родственников и коллег главы района — Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.

Предварительное заседание по этому иску должно состояться 16 октября в Геленджикском городском суде. Одним из истцов и одновременно третьим лицом в исковом заявлении указано МТУ Росимущество в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Рано утром 30 сентября в домах Леся и трех его подчиненных прошли обыски. В интервью краевой газете глава Крымского района заявил, что они якобы проводились в рамках уголовного дела Елены Самыгиной — бывшей начальницы управления имущественных отношений в его администрации. Лесь утверждал, что у них с подчиненными не изъяли «ничего имеющего отношение к вышеуказанному делу» и опрашивали в Краснодаре в качестве свидетелей.

«С 6 октября я ушел в запланированный, давно согласованный, отпуск. Отпуск провожу в районе, никуда уезжать не планирую», — уверял глава райадминистрации.

По его словам, в инициированном прокуратурой иске упоминаются более 130 объектов собственности, включая 10 земельных участков и 11 построек на них, зарегистрированных на самого Леся и пятерых его родственников.

«По каждому из них мы готовы подтвердить документами, на какие средства они были приобретены. Остальные земельные участки ко мне и моим родственникам никакого отношения не имеют», — утверждает глава Крымского района.

Около года назад «Ведомости» писали, что правоохранительные органы якобы задерживали Леся для допроса, но официальной информации по этому поводу тогда не поступало. Сам Лесь тогда указывал, что находится в отпуске.

В опубликованном сегодня интервью глава Крымского района выражает уверенность в том, что его преследуют с подачи «нескольких дельцов, которые на протяжении многих лет успешно обделывали свои делишки, и никто им не пытался воспрепятствовать», а Лесь на посту главы администрации якобы стал «костью в горле».

«За годы работы главой я стремился вывести район в экономически передовой и мне это удалось. <…> Однако не всем местным предпринимателям пришлись по сердцу успехи района», — излагал свою версию Лесь.

Он обвинил своих недоброжелателей в развязывании «информационной войны» вокруг истории с землей, якобы отобранной у участников СВО. По словам главы района, вернувшихся с фронта бойцов обманул не он, а некий предприниматель, который хотел разбить 50 га сельскохозяйственных земель на 750 участков по три сотки и продать под индивидуальное жилищное строительство.

«На этом участке, только представьте, не было ни дорог, ни коммуникаций. Что было бы, если бы собственники начали возводить на участках жилые дома?», — возмущался Лесь, утверждая, что с его подачи районная администрация подала к автору этой идеи судебный иск и разрушила его планы.

Что касается обманутых участников СВО, то они, по словам главы района, получили землю «в прекрасном месте — Молдавановском сельском поселении, где есть вся необходимая инфраструктура для строительства и жизни людей».

На сайте администрации Крымского района указано, что Сергей Лесь является выпускником Московского государственного университета технологий и управления, работал в Рембытмашприборе, ЛЛК, «Кроне», «Крымскстроме» и ООО «Строительный дом». В 2005-2012 годах он возглавлял муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Крымсккапстрой», в 2014-2017 годах являлся замглавы Крымского района, а с июня 2017 года возглавил районную администрацию.

Сам Лесь в интервью говорил, что «пришел на должность главы района из бизнеса», и его покойная мать была успешным предпринимателем. Он также уверял, что вся его жизнь прошла в Крымском районе и связана с этим местом.