В Ромненском округе Амурской области пропал вертолет Robinson, на его борту, по предварительным данным, находились три человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ОБНОВЛЕНИЕ: в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что на борту пропавшего вертолета находились два сотрудника правоохранительных органов.

Воздушное судно вылетело из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка и исчезло.

«До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно», — отметили в ведомстве.

К месту предположительного крушения для поисково-спасательных работ отправлены оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области. Участие в поисках примут 39 человек и 14 единиц техники, в том числе два беспилотника

По данным правительства Амурской области, вертолет пропал в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Предварительно, на борту находились три человека — пилот и двое пассажира.

Возбуждено уголовное дело по

ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

«112» пишет, что борт был нанят собственником лесозаготовительной деляны Андреем Ч. По данным телеграм-канала, Robinson принадлежит лесозаготовительным службам. Источник «112» сообщает, что, предварительно, на борту вертолета также могли находиться сотрудники силовых ведомств.