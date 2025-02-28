В Краснодарском крае во время очистки Черного моря от мазута погиб водолаз-спасатель Семен Луговой. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, при проведении работ по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете Луговой в установленный период времени не поднялся на поверхность.

«Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — уточнили в МЧС.

Как сообщает телеграм-канал Baza, предварительной причиной гибели Лугового стала кессонная болезнь, также известная как «болезнь водолаза». Она проявляется, когда при быстром понижении давления газы, растворенные в крови, начинают выделяться в виде пузырьков. В результате происходит «вскипание» крови в сосудах, что приводит к блокировке кровотока и внутренним повреждениям организма.

Спасатель 1 класса Семен Луговой служил в системе МЧС России с 2011 года, принимал участие во многих спасательных операциях, ответственно выполнял боевые задачи в самых сложных и опасных условиях, рассказали в ведомстве. У погибшего остались жена и двое детей.

В январе в Анапе умер 17-летний подросток Александр К. Что стало причиной его смерти, точно неизвестно. Родственники молодого человека утверждают, что он надышался мазутом, который пошел убирать на один из пляжей города.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

Сейчас ликвидация последствий продолжается. В МЧС 24 февраля отчитались, что с начала работ очищено около 373 км берега, собрано более 148 тыс. т загрязненного песка и грунта.