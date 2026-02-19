Власти Беларуси отпустили на свободу бывшего кандидата в президенты республики Николая Статкевича и помиловали фотоиллюстратора Наталью Левую. Об этом сообщили белорусские СМИ со ссылкой на супругу политика Марину Адамович и пресс-службу лидера страны.

Статкевич вернулся домой в Минск. По словам его жены, он перенес инсульт и сейчас восстанавливается, испытывая проблемы с речью, однако в остальном его состояние нормальное.

Формально политик был помилован еще в сентябре 2025 года, когда глава республики Александр Лукашенко освободил 52 заключенных. Однако тогда Статкевич отказался покидать страну, и его не депортировали в Литву, как остальных освобожденных.

Мужчина провел несколько часов в нейтральной зоне на белорусско-литовской границе, после чего вернулся на белорусскую территорию, где его задержали люди в масках и вернули в колонию в городе Глубокое Витебской области.

Статкевича задержали в мае 2020 года. В декабре 2021 года суд приговорил его к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков.

В 2010 году он баллотировался в президенты, набрав 1,05% голосов. На выборы 2020 года его не допустили.

Указ о помиловании Натальи Левой подписан на основании «принципов гуманности», поскольку женщина беременна. В пресс-службе Лукашенко уточнили, что она лично обращалась к президенту с ходатайством, проявив деятельное раскаяние и примерное поведение в колонии.

Левую осудили на шесть лет за переводы денег организациям, признанным экстремистскими — около 4,4 тыс. белорусских рублей (примерно 117 тыс. российских) в 2021-2022 годах.

Она уехала из Беларуси после начала военных действий на Украине, жила в Польше, но в декабре 2023 года вернулась на родину, заявив, что вернула пожертвования и получила от КГБ гарантии непреследования. Несмотря на это, в мае 2024 года ее задержали, а в сентябре приговорили к шести годам колонии.

До ареста Левая работала иллюстратором в IT-компании Playtika и была известна портретами белорусских заключенных.

С июня 2025 года Лукашенко освободил десятки осужденных, включая оппозиционного политика Сергея Тихановского, экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Эти решения связывают с договоренностями между Минском и Вашингтоном.